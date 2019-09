Miley Cyrus e Kaitlynn Carter hanno attirato l’attenzione ad agosto, quando le due avevano mostrato quella che aveva tutta l’aria di una storia d’amore. Adesso, però, la relazione tra la cantante e la blogger sembra già finita.

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter, storia “d’amore” già finita?

Miley Cyrus sarebbe tornata single dopo la sua recente storia d’amore con Kaitlynn Carter. Secondo le ultime novità la neo coppia uscita alla scoperto solo l’11 agosto, sarebbe già arrivata al capolinea.

Le due hanno mostrato il loro rapporto il mese scorso. I baci appassionati ed effusioni durante la loro vacanza in Italia non lasciavano dubbi. Da quel momento sono state fotografate più volte mano nella mano e sorridenti; felici – almeno sembrava – della loro relazione.

Sembra, però, che qualcosa sia cambiato. Infatti una fonte molto vicina alle due, riportata da “Talkie!” ha raccontato:“Miley e Kaitlyn si sono lasciate. Sono ancora amiche. Sono amiche da sempre e sono state l’una per l’altra quando si stavano separando entrambe, ma non hanno più una relazione romantica”.

La convivenza

Miley Cyrus sempre più inseparabile da Kaitlynn Carter. Insieme, questa estate, avevano trascorso alcuni giorni di vacanza in Italia. Sono state beccate insieme anche nel backstage degli MTV Music Video Awards. Forse tra le due c’è del tenero che va oltre una semplice amicizia?

Al momento non ci sono conferme o smentite su una possibile relazione. Quello che è sicuro è che le due sono sempre più vicine. Talmente vicine da decidere di vivere insieme. Secondo People, infatti, Miley Cyrus e Kaitlynn Carter sarebbero anche andate a convivere.

“Vivono insieme e sono molto felici” ha detto una fonte vicino alla cantante al settimanale americano. “Miley sta benissimo. Sta andando avanti. Sembra non avere rimpianti, e adora stare con Kaitlynn”, ha aggiunto la fonte.

Si era iniziato a parlare di loro da quando l’artista era stata avvistata in teneri atteggiamenti con Kaitlynn poco dopo l’annuncio della separazione da Liam Hemsworth.

Liam Hemsworth e Miley Cyrus, infatti, si sono separati. L’attore ha affidato ai social l’annuncio della rottura. La loro relazione è durata decisamente poco.

La fine della storia è arrivata a soli 8 mesi dalle nozze e dagli scatti che ritraggono la sua ex mentre bacia la blogger Kaitlynn Carter. Così Liam ha deciso di rompere il silenzio. “Solo una breve nota per dire che io e Miley ci siamo separati da poco e che le auguro soltanto salute e felicità per il futuro…”.

La stessa popstar però aveva tenuto a precisare di non avere tradito l’ex: “Posso ammettere un sacco di cose ma non che il mio matrimonio sia finito per un tradimento” aveva scritto sui social.

Foto Instagram Kaitlynn Carter.