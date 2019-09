Il Traditore di Marco Bellocchio è il candidato italiano nella corsa all’Oscar per il miglior film in lingua straniera. A deciderlo, la Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’ “Academy of Motion Picture Arts and Sciences”.

L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.

Oscar, “Il Traditore” di Marco Bellocchio in corsa per l’Italia

La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar era composta da Roberto Andò, Laura Bispuri, Stefano Della Casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke, Alessandra Vitali.

Il Traditore di Marco Bellocchio rappresenterà quindi l’Italia alla 92ma edizione degli Academy Awards nella categoria “International Feature Film Award”.

Da Cannes ai Nastri d’Argento

Il film di Bellocchio è stato presentato allo scorso Festival di Cannes ottenendo grandi consensi (ma nessun premio). Il 23 maggio è stato il giorno del cinema italiano. Tra i film in concorso, è stato presentato infatti il lungometraggio di Marco Bellocchio, “Il Traditore”, incentrato sulla storia di Tommaso Buscetta, mafioso pentito interpretato da Pierfrancesco Favino.

A giugno è stato poi premiato con 7 Nastri d’argento. La 73esima edizione della kermesse ha visto la pellicola italiana protagonista assoluta.

Il film di Marco Bellocchio aveva ottenuto 11 nomination e si è aggiudicato 7 premi, tra cui quelli per il miglio film, regia, e attori protagonisti e non. Tra gli altri premiati Anna Foglietta, Marina Confalone e Paola Cortellesi. Doppio riconoscimento a Stefano Fresi: miglior attore di commedia e il “Nino Manfredi”.