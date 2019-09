Presidente Figc Gravina premiato a San Marino

SAN MARINO (ITALPRESS) – “L’amicizia e la collaborazione tra la FIGC e la Federazione Sammarinese, in particolare con l’organizzazione dell’Europeo Under 21 dello scorso giugno, ha portato lustro e grande visibilità internazionale alla nostra Repubblica”.

Con queste parole il segretario di Stato allo sport Marco Podeschi ha introdotto la consegna dei sigilli e del diploma del cavalierato dell’Ordine Equestre di Sant’Agata al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.

La cerimonia si e’ svolta presso il Palazzo Pubblico di San Marino alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, del presidente della Federcalcio Sammarinese Marco Tura e del funzionario vicario dell’Ambasciata d’Italia Claudia Amerini.

Gravina si e’ detto orgoglioso e onorato di questo riconoscimento:”Italia e San Marino condividono la passione per il calcio senza inutili protagonismi. Vogliamo testimoniare i valori dello sport, come è avvenuto durante i recenti Europei UEFA Under 21. Questa onorificenza è un onore per me perchè sono legato a San Marino da un triplice vincolo di amicizia: innanzitutto con Marco Tura, con la Federazione Gioco Calcio, per i rapporti che intendiamo sempre più consolidare, e con questo splendido Paese”.

