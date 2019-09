Il Tar di Palermo ha deciso che l’Ippodromo della città rimarrà chiuso. I giudici della prima sezione del Tar Palermo presieduta da Calogero Ferlisi (Roberto Valenti estensore e Giovanni Tulumello, consigliere) hanno respinto il ricorso presentato dall’Ires e confermato le infiltrazioni mafiose.

Con il ricorso si chiedeva l’annullamento dell’interdittiva antimafia per l’ippodromo emessa dal prefetto di Palermo, Antonella De Miro, due anni fa. La struttura rimane chiusa per infiltrazioni mafiose, come accertato nelle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo.

Tar, l’ippodromo di Palermo resta chiuso: confermate le infiltrazioni mafiose

Secondo i giudici amministrativi l’interdittiva antimafia “offre una ricostruzione storica volta a delineare il risalente e costante interesse dell’associazione mafiosa rispetto all’ippodromo di Palermo, su cui si sono concentrati gli interessi delle famiglie dei mandamenti di San Lorenzo e Tommaso Natale“.