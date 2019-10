Stefano De Martino ha compiuto 30 anni e il compleanno non poteva che essere festeggiato in modo speciale. Il ballerino, infatti, ha trascorso una giornata insieme alla sua Belen Rodriguez, dalla quale ormai è inseparabile, e al resto della sua famiglia a Napoli.

Leggi anche: Belen Rodriguez compie 35 anni, un compleanno d’amore

Stefano De Martino compie 30 anni, festa con Belen e tutta la famiglia

Il raggiungimento dei 30 anni è un traguardo importante e va festeggiato a dovere. Lo sa bene anche Stefano De Martino che per il suo trentesimo compleanno ha trascorso una giornata al mare tra gite in barca, bagno di sole, un pranzo all’aperto e, dulcis in fundo, una bella cena di lusso. Tutto accompagnato da buona musica nella magica cornice della città di Napoli.

Il bel ballerino non si è trattenuto. Durante il festeggiamento del suo trentesimo compleanno, infatti, si è lasciato andare in siparietti romantici con Belen Rodriguez – ma a questo siamo ormai abbastanza abituati, la coppia tende a manifestare apertamente il suo amore in tutte le occasioni possibili – e teneri momenti con il figlio Santiago.

Insomma una giornata interamente all’insegna di risate e divertimento in famiglia. Veronica e Mariarosaria perfettamente in sintonia, come pure i nonni Gustavo ed Enrico. Un meraviglioso quadretto.