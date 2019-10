Concluso il progetto #GiovanIstituzioni, presentata la raccolta dei disegni di legge

Il progetto #GiovanIstituzioni è giunto al termine. Gli studenti hanno presentato la raccolta dei disegni di legge realizzata col contributo della Fondazione Federico II di Palermo.

L’iniziativa, nata da un’idea della deputata 5stelle Elena Pagana, ha permesso a centinaia di studenti siciliani di calarsi nelle vesti dei parlamentari regionali. L’evento conclusivo venerdì 11 ottobre alle ore 10 a sala d’Ercole. Qui è stata presentata alla stampa e ad una rappresentanza di scuole isolane la “Gazzetta Ufficiale delle Giovani Istituzioni”.

presenti il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, il presidente della Regione, Nello Musumeci, l’assessore alla Pubblica istruzione Roberto Lagalla, il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso e il direttore, facente funzioni dell’Ufficio scolastico regionale, Raffaele Zarbo.

“I bambini che sono qui oggi rappresentano i bambini che hanno partecipato al progetto #GiovanIsitituzioni – commenta Elena Pagana -. Un progetto che ha voluto insegnare ai bambini tramite il gioco della democrazia l’importanza delle istituzioni, soprattutto le istituzioni regionali. Oggi è un evento di chiusura. Festeggiamo insieme ai bambini e abbiamo voluto ringraziare loro per quanto ci hanno insegnato durante questa esperienza”.

“Dare a tutti la libertà di parola come esercizio di cittadinanza – spiega Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II -. Questo hanno fatto i ragazzi. Questo continueranno a fare i ragazzi che aderiranno al progetto nel nuovo anno scolastico”.

“È una bella iniziativa far conoscere ai ragazzini già dalla scuola come funziona un Parlamento, come funziona la politica. Oggi deve essere solo l’inizio – commenta Gianfranco Miccichè -. La celebrazione di una cosa che inizia e che speriamo possa durate per tanto tempo”.

