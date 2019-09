Notte Bianca Unesco a Palazzo Reale, Patrizia Monterosso “Una festa per tutti”

Al Palazzo Reale di Palermo di scena l’arte, la storia, l’architettura e la musica. “Vivi l’arte”, una notte poliedrica con la quale la Fondazione Federico II ha aderito alla Notte Bianca dell’UNESCO del 27 settembre 2019. Il Piano del Parlamento, i Giardini Reali e l’intero Palazzo si sono trasformati in una grande sala concerto.

Grande successo di presenze con 21.050 spettatori registrati. Ancora una volta la Fondazione ha aperto Palazzo Reale a tutti i visitatori che hanno potuto visitare anche gli appartamenti reali, la Torre, e i percorsi normalmente chiusi al pubblico. Un mix di arte, musica e suggestioni reso possibile da una visione d’insieme dei vertici della Fondazione.

Notte Bianca Unesco a Palazzo Reale “Una festa per tutti”

“È una festa per tutti coloro che stasera si trovano a vivere una visita con un’esperienza unica, un’arte in più: la musica”, dice il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso. Per una sera il Cortile Maqueda si è trasformato in “un nuovo spazio ritrovato, fuori dai teatri”.

La notte bianca Unesco, cui ha partecipato la Fondazione palermitana è stata “un’occasione per rinsaldare il rapporto con il territorio in maniera forte – continua il direttore generale -. Per rinnovare quell’adesione ad una cultura che deve essere assolutamente diffusa”.

Video di Mario Castiglia.