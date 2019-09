La Fondazione Federico II con il Complesso Monumentale di Palazzo Reale (Palermo) ha aderito alla Notte Bianca dell’UNESCO.

“Vivi l’arte” è una notte poliedrica che darà spazio non solo alla storia e all’arte: la musica accompagnerà l’evento. Per l’intera serata di venerdì 27 settembre dalle ore 19 con ultimo ingresso alle 23.30 il Piano del Parlamento, i Giardini Reali e l’intero Palazzo si trasformeranno in una grande sala concerto.

“Vivi l’arte”, Notte Bianca Unesco a Palazzo Reale con la Fondazione Federico II

Di notte, i mosaici della Cappella Palatina splendono di più. Una meraviglia passeggiare lungo i viali dei Giardini Reali; ammirare i mosaici di Sala Re Ruggero, la Torre Pisana e la Cappella Neogotica che fanno parte del nuovo percorso, inaugurato lo scorso 12 agosto.

Dalla musica classica, dal jazz alla lirica con artisti come Silviu Dima; Enzo e Matteo Mancuso; Ruggiero Mascellino, Gabriele Palumbo e Marco Spinella; Domenico Marco Ensemble; Fabio Greco, il soprano Sanam Ighani e Gli Archi Ensemble; Armando Covello. Musicisti e cantanti che si alterneranno dall’inizio dell’evento fino alla conclusione e che si esibiranno nel cortile Maqueda.