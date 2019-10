Ancora guai per Morgan. Il cantante ha litigato, nella notte, con un paparazzo a Milano ed entrambi sono stati denunciati dalla polizia.

Morgan litiga con un paparazzo a Milano, denunciati entrambi

L’incontro, o meglio lo scontro, tra Morgan e il paparazzo è avvenuto un una delle vie della movida milanese. Tutto è avvenuto poco dopo l’una e un quarto di notte.

Il fotografo ha sorpreso il cantante in compagnia di una donna nella centralissima via Garibaldi. Un quadretto molto interessante per uno che fa il suo mestiere, ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Morgan ha dominato per mesi le pagine delle riviste per la questione legata allo sfratto dalla sua casa di Monza. In tanti si sono mobilitati in suo aiuto, come Simona Ventura o Vittorio Sgarbi. Ma ricordiamo anche le parole di Asia Argento, secondo la quale l’artista avrebbe avuto solamente quello che si meritava.

Adesso, però, i modi a volte discutibili, di Morgan lo hanno messo nei guai per una questione diversa.

Secondo quanto riferito dagli agenti di polizia, infatti, Morgan avrebbe strattonato l’uomo strappandogli la camicia. Una reazione ritenuta eccessiva, di situazioni anche ben più fastidiose ce ne sono state tante. Pertanto adesso il cantante è accusato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni“.

“Il fotografo ha fatto degli scatti a Morgan con una donna, e, poi, c’è stata una lite” spiegano all’Adnkronos dalla Questura di Milano. “I colleghi hanno trovato il paparazzo con la camicia un po’ strappata”.

“Morgan è stato indagato in stato di libertà per esecuzione arbitraria delle proprie ragioni”, mentre il fotografo, un ragazzo del ’90, è stato indagato in stato di libertà per tentata estorsione” perché sembra che gli avrebbe chiesto “15mila euro perché non le desse a una testata giornalistica”.