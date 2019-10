Ricette vegetariane dall’orto, melanzane ripiene al forno: leggere e gustose

Non riesco a rassegnarmi alla fine dell’estate. Così, per sentirmi ancora un po’ nella bella stagione, ho pensato di proporre la mia ricetta di melanzane ripiene al forno.

È una ricetta vegetariana semplice, leggera ma soprattutto ricca di gusto. L’orto ci regala sempre tante delizie, con le quali possiamo portare a tavola dei piatti sbalorditivi.

Potete utilizzarle come contorno o direttamente come portata principale. Le melanzane ripiene al forno si prestano anche per un aperitivo tra amici o una cena a buffet. Le dosi, quindi, possono cambiare. Io ho preparato tre melanzane di piccole dimensioni.

Ingredienti per le melanzane ripiene al forno

3 melanzane di piccole dimensioni

5 pomodori grandi

pangrattato q.b

aglio q.b.

foglie di menta q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

ricotta salata q.b.

sale e pepe q.b.

uva passa q.b.

pinoli tostati q.b.

Procedimento. Per prima cosa, lavare le melanzane e tagliarle a metà nel verso più lungo. Svuotarle con l’aiuto di un cucchiaio. Riporre le mezze melanzane vuote su una teglia ricoperta di carta forno, intaccare con un coltello, aggiungere sale, pepe e un filo di olio. Infornare a 200 °C per circa mezz’ora.

Tagliare a dadini l’interno delle melanzane precedentemente tolto. Mettere su fuoco a fiamma bassa un filo d’olio con uno spicchio di aglio. Aggiungere le melanzane a dadini, aggiustare di sale e pepe e lasciare stufare con un paio di cucchiai di acqua. Quando sono pronte, toglierle dal fuoco e aggiungere foglioline di menta.

A parte, prendere la polpa del pomodoro, versarla in una padella dove è stato precedentemente dorato uno spicchio di aglio con un filo di olio. Aggiustare di sale e pepe e lasciare asciugare.

Nella stessa padella in cui avete cotto i dadini di melanzana, versate il pangrattato insieme ai pinoli tostati e all’uva passa. Aggiungere un filo di olio, sale e pepe secondo i gusti e tostare mescolando sempre con un cucchiaio di legno. Quando il pangrattato è dorato, togliere dal fuoco e aggiungere i dadini di melanzana.

Trascorso il temo necessario, togliere le mezze melanzane dal forno. Riempire ogni metà con il pangrattato tostato. Aggiungere il pomodoro precedentemente cotto e un filo d’olio. Per un tocco di maggiore sapidità, aggiungete della ricotta salata – o altro formaggio di vostro gusto – sulla superficie. Infornare al 180 °C per un’altra mezz’ora circa.