Miley Cyrus e Cody Simpson con la maschera di Joker, è un gioco anche il loro amore?

Miley Cyrus e Cody Simpson sono sempre più affiatati. I due fanno coppia da pochissimo tempo, eppure i social sono già pieni di testimonianze del loro amore.

Baci, foto insieme corredate da cuoricini e tanti giochi. Come la Instagram story in cui Miley e Cody usano il filtro con la maschera di Joker mentre si scambiano effusioni e le loro lingue si toccano inequivocabilmente. Sarà un gioco anche il loro amore?

Miley Cyrus e Cody Simpson con la maschera di Joker

Miley Cyrus e Cody Simpson sembrano sempre più in sintonia. Vivono una storia in pieno stile hollywoodiano. In un divertente video postato sulle sue storie Instagram Cody è a letto a petto nudo con la sua Miley, in reggiseno.

Tra loro sembra tutto un gioco. I due, infatti, hanno usato i filtri con la maschera di Joker per farsi la ripresa e per immortalarsi mentre le loro lingue si toccano.

Non si può certo dire che i i due non si stiano divertendo insieme. Nelle ultime settimane sono stati inseparabili. Anche durante il breve soggiorno in ospedale di Miley, il cantante australiano, che lei ha definito il suo “BF”, ovvero boyfriend, le è stato vicino ogni giorno.

E su Instagram si è espressa a favore della nuova coppia anche la madre di Cody, Angie Simpson, che, postando uno scatto dei due ragazzi insieme, ha scritto un post di approvazione: “Mi mette un sorriso sul volto vedervi insieme così felici e contenti. Sentire le vostre risate e vedere i vostri sorrisi mi scalda e illumina il cuore”.

Sembra che sulle precedenti storie, Miley abbia messo una bella pietra sopra. Dopo la fine del matrimonio – durato solo 8 mesi – con l’attore Liam Hemsworth, la bella cantanteha avuto quella che è sembrata una relazione “estiva” con la blogger Kaitlynn Carter. Le due hanno attirato l’attenzione ad agosto, quando le due avevano mostrato quella che aveva tutta l’aria di una storia d’amore.

Adesso il cuore di Miley batte per Cody, ma anche Liam non è rimasto con le mani in mano. L’attore, infatti, sembra aver ritrovato l’amore con la 22enne Maddison Brown, star della serie tv “Dynasty”.