Busiate di pasta fresca con pesto di basilico biologico, un’esplosione di gusto

Adoro la pasta. Quando poi si presenta l’occasione di poter lavorare con prodotti freschi e biologici, il gioco è presto fatto. Oggi voglio parlarvi delle mie busiate di pasta fresca con pesto di basilico biologico. Una ricetta semplice ma una vera esplosione di gusto in bocca.

Sembrerà strano la l’idea per questa ricetta mi è venuta da alcuni prodotti dell’orto che stavano andando a male. Messi insieme, invece, hanno creato un capolavoro.

Tutto è partito da un cesto di prodotti dell’orto biologici, gentilmente regalatomi da una signora. Il profumo che emanavano ha riempito la macchina durante il trasporto.

Quando poi li ho schierati tutti sul tavolo della cucina, quei colori e quegli odori hanno scatenato la mia fantasia. Ricordate le melanzane ripiene di cui vi ho parlato qualche giorno fa? Venivano dallo stesso cesto.

Tra pomodori, melanzane, peperoni e peperoncini, l’alimento che aveva subito il maggior trauma durante il trasporto era sicuramente il basilico: ulteriore conferma della sua freschezza e del fatto che non fosse trattato con prodotti nocivi.

Così, ho deciso di mettere quel basilico insieme al pomodoro “ferito” e ho poi aggiunto quello che avevo in casa. Il pesto che ne è venuto fuori chiamava sicuramente una pasta degna di esaltarlo.

Il caso ha voluto che mi regalassero – giorni fortunati quelli – anche una confezione di busiate di pasta fresca direttamente da Calatafimi, in provincia di Trapani. La forma attorcigliata di questa pasta, la sua callosità e la porosità dell’impasto erano esattamente ciò che ci voleva per il mio pesto.

Busiate fresche con pesto di basilico biologico – Ingredienti:

un mazzetto di basilico biologico non trattato

un pomodoro grande non trattato

tre nocciole (o altra frutta secca a piacere, vanno bene anche mandorle, pinoli o noci)

ricotta salata

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

peperoncino q.b.

busiate di pasta fresca

Procedimento. Mettete insieme le foglie di basilico lavate e ben asciutte, la polpa del pomodoro privato di semi e buccia, le nocciole e una manciata di ricotta salata. Aggiungete un filo di olio evo e condite a piacere con sale, pepe e peperoncino. Frullate insieme il tutto per qualche minuto. Io ho utilizzato un frullatore a immersione, il movimento dal basso all’alto mi permette di incorporare aria a ciò che sto frullando e renderlo più “spumoso”.

In abbondante acqua salata, aggiungete un filo di olio per non fare attaccare la pasta fresca e fatevi cuocere le busiate finché non salgono a galla. Mettete in una ciotola il pesto e le busiate e mescolate tutto, aggiungendo, se necessario, un poco di acqua di cottura. Servite il piatto e buon appetito! Facile, no?