Pamela Prati parla ancora di Mark Caltagirone “Sono stata una cretina”

Pamela Prati parla ancora di Mark Caltagirone a ‘Non è l’Arena’, su La7. Se pensavate che il gossip che ha tenuto banco per mesi fosse finito, vi sbagliate di grosso. La showgirl, tra ricordi ed emozioni, confessa “Sono stata una cretina”.

Pamela Prati ci ha creduto davvero, almeno questo è quello che racconta. Si è innamorata di qualcosa che alla fine non era reale, non era neanche un qualcuno. E quando la verità è venuta a galla, ci ha sofferto molto.

Ospite a “Non è l’Arena”, la soubrette parla ancora di Mark Caltagirone e ricorda: “Quando riascolto la sua voce mi commuovo. Ho sognato e mi sono innamorata non del nulla, ma di lui, della sua voce, dei suoi messaggi che ci mandavamo tutto il giorno in continuazione”. “Mai nessun dubbio” per Pamela, che ora dice: “Sono sono stata ingenua, cretina”.

A non avere dubbi sul fatto che si trattasse di una finzione bella e buona è stato sin da subito Roberto D’Agostino. Dal suo sito Dagospia, infatti, e ospite di programmi televisivi sull’argomento, ha sempre puntato il dito contro la showgirl. E lo ha fatto di nuovo nello studio di La7.

“Hai fatto credere a tanta gente cose incredibili”, “sei stata complice“, sbotta il fondatore di Dagospia, che spiega: “La storia di Pamela Prati è la spia di quello che è diventata la celebrità contemporanea. Una volta c’erano gli attori che raccontavano delle storie appassionate poi è successo qualcosa quando è iniziato Uomini e Donne”.

Pamela Prati, però, non ci sta. L’ex stella del Bagaglino ha sofferto tanto per questa storia e replica seccamente a Roberto D’Agostino: “Io ho mentito per difendere la mia famiglia – dice la showgirl -. Tu non sai cosa ho passato e non sai cosa significa essere manipolati. Non lo sai. Stai zitto”.