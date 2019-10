Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo e il direttore artistico Amadeus non si ferma. Tra le ultime voci, non confermate, corre quella della presenza di Belen Rodriguez sul palco dell’Ariston.

L’agenzia Adnkronos l’ha raggiunta alle Maldive, dove la showgirl si trova in vacanza con il marito Stefano De Martino, per chiederle conferma.

Belen “Io di nuovo a Sanremo? Mi spaventa sempre molto”

Belen si è mostrata pronta a rispondere alla domanda sulla sua possibile presenza al Festival di Sanremo, lasciando intendere che sarebbe possibile.

“‘Sanremo’ mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”. Questa l’affermazione della showgirl.

Se fosse vero, è probabile che la vedremo alla conduzione del Dopo Festival insieme a Stefano De Martino. Non sarebbe la prima volta, d’altra parte, che la coppia, sempre al centro del gossip, lavorasse insieme.

I due hanno già condotto in coppia per la Rai il Festival di Castrocaro e pare siano pronti a ottenere una promozione.

Stefano De Martino sta avendo molto successo televisivo in questo periodo. L’ex ballerino, infatti, è uno dei volti giovani sui quali la Rai sta puntando maggiormente in questi ultimi anni e l’argentina ha una lunga esperienza di conduzione, oltre che un grande appeal sul pubblico.

Il ruolo di Belen potrebbe però anche essere un altro, ossia accanto ad Amadeus in co-conduzione ma questa è una possibilità più remota, nell’eventualità in cui davvero sbarchi all’Ariston.

Quello che è certo è che la bella argentina non vorrebbe ripetere l’episodio del Sanremo 2012. Tutti ricordano, infatti, la farfallina diventata ormai famosa. Un tatuaggio che Belen Rodriguez nasconde sull’inguine e che lo spacco vertiginoso del suo vestito mise in bella mostra.