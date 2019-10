Sanremo 2020, Amadeus “Chiariamo un malinteso: sarò io a scegliere i Big in gara”

Cresce l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo. La direzione artistica di Amadeus sta rivoluzionando la gara canora con un ritorno ai vecchi tempi.

Anche sulla scelta dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston, il conduttore ha voluto essere preciso. “Sarò io a scegliere i Big in gara“, ha detto Amadeus.

La diffusione dei nomi di coloro che selezioneranno i “Giovani” del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus ha, probabilmente, creato un poco di confusione.

Questa giuria, infatti, si occuperà solamente dei Giovani. Per quanto riguarda i Big in gara, invece, il compito spetta al direttore artistico. Così Amadeus ha sentito l’esigenza di puntualizzare come stanno le cose.

“Devo chiarire un malinteso. La commissione musicale che presiedo e che è composta, oltre che da me, da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, è al lavoro sui Giovani e terminerà il suo lavoro con i Giovani. Sui Big, da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti”. Così Amadeus spiega all’AdnKronos che la scelta finale sui Big in gara al festival sarà solo sua.

Già da moltissimi anni, infatti, anche nel regolamento di Sanremo non si fa riferimento ad alcuna selezione dei Big ma ad ‘inviti’ rivolti agli artisti.

Saranno Gianmarco Mazzi, già in passato direttore musicale del festival, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, l’autore televisivo Massimo Martelli, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis e naturalmente il direttore artistico del festival, Amadeus, a selezionare canzoni e artisti in gara a Sanremo 70.

Questa giuria si occuperà solamente della selezione dei Giovani. Entro le vacanze di fine anno, invece, come da tradizione, si ultimerà la scelta dei Big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2020.