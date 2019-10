Robert Pattinson e la scena di autoerotismo “Regista sotto choc ma non mi sono fermato”

D’altra parte non è la prima volta che l’attore si cimenta con l’autoerotismo sul set. A farlo notare è stato lui stesso in una intervista rilasciata a “Variety”.

“Continuo a masturbarmi. Negli ultimi film è presente una scena in cui lo faccio. L’ho fatto in High Life, in Damsel, in The Devil All the Time. Ho realizzato solo adesso che questa è stata la quarta volta”.