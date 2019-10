Debutta in Italia “Pulsee”, nuova compagnia energetica “full digital”

Axpo, colosso svizzero dell’energia presente in Italia dal 2000 nel segmento di mercato aziendale, amplia il suo business al settore domestico nel nostro Paese con il lancio di Pulsee, energy company “full digital” che mette al centro della propria offerta la convenienza, ma anche la semplicità di gestione e la sostenibilità dei consumi.

“Punti cardine di Pulsee – spiega all’Italpress l’amministratore delegato di Axpo Italia, Simone Demarchi – sono l’intuitività, la possibilità di ritagliarsi un’offerta personalizzata e soprattutto l’attenzione alla sostenibilità ambientale, anche se ovviamente la proposta non potrà prescindere dal fattore economico”.

L’attivazione del servizio è semplice e non prevede moduli da compilare né contratti da scannerizzare. E attraverso l’apposita app per Android e iOS, è possibile controllare e modificare facilmente e in autonomia la propria offerta in qualunque momento.

A seconda delle esigenze, il cliente può inoltre attivare diversi servizi aggiuntivi, che consentono ad esempio di ridurre l’impatto ambientale dei propri consumi, di ridurre gli sprechi o di usufruire di un servizio di assistenza telefonica dedicato.

L’offerta di Pulsee per la fornitura di luce e gas è diversificata sulla base di sei fasce orarie per adattarsi alle necessità delle più disparate tipologie di utenza.