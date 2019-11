Flavio Briatore e Benedetta Bosi sembrano sempre più affiatati. La coppia che fa tanto discutere il mondo del gossip per la differenza di età – ben 49 anni – si gode una meravigliosa vacanza a Malindi, in Kenya.

L’imprenditore cerca di mettere un freno alle notizie sul loro amore ma le foto pubblicate sul settimanale “Chi” lasciano poco spazio all’immaginazione.

Flavio Briatore e Benedetta Bosi sempre più affiatati in Kenya

Flavio Briatore e Benedetta Bosi si godono felicemente la loro vacanza in Malindi tra abbracci e sguardi infuocati. Tutto fa pensare che la loro liaison proceda a gonfie vele, nonostante la differenza di età che fa storcere il naso a molti.

A tal proposito interviene la ventenne studentessa di legge, che risponde così a chi l’attacca sui social: “L’intelligenza non invecchia”. Sembra quindi che la giovane fiamma di Briatore sia molto attratta dalla sua mente.

Chi invece non ha per niente accolto di buon grado la notizia è l’ex di lui, Elisabetta Gregoraci, che, qualche giorno fa, ha scritto su Instagram senza mezzi termini in risposta a un follower: “Più che destabilizzare, mi fa rabbrividire”.

Briatore 69 anni e Bosi 20. Una bella differenza d’età che sicuramente fa discutere. La polemica si è accesa, ancora una volta, sui social. Dopo aver ricevuto numerosi messaggi sull’argomento, anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, ha lasciato il suo commento schietto.

La showgirl ormai è rientrata dalla sua vacanza a Los Angeles e per fortuna che ci pensa un galante corteggiatore a distrarla. Si tratta, come svela la rivista diretta da Alfonso Signorini, del cavalier Matteo Baldo (ex di Lindsay Lohan e spasimante di Diletta Leotta), che sommerge la showgirl di rose rosse. Peccato che lei sia già legata a Francesco Bettuzzi.

Intanto Flavio Briatore ha provato a smentire che tra lui e la bella 20enne ci sia del tenero, e si è professato single. Una difesa che fa acqua da tutte le parti, dato che dal Kenya arrivano foto che dimostrano ben altro.