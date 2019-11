Con l’autunno, ma soprattutto con l’avvento delle Feste natalizie, nelle case aumenta il consumo di frutta secca. Tra mandorle, pinoli e pistacchi ci sono anche le noci, frutto dalle tante proprietà benefiche per il nostro organismo. Scopriamole insieme.

Noci, ecco tutti i benefici di questo frutto per il nostro organismo

Le noci sono il frutto di una pianta conosciuta come noce da frutto. Esistono molte varietà di questo prezioso dono della terra, ma le più conosciute e commercializzate sono quelle californiane e quelle di Sorrento.

Questo frutto può essere consumato sia fresco che secco. Inoltre è bene ricordare che dalla sua parte commestibile si ricava anche un olio con un alto contenuto di grassi buoni.

Della noce non si butta niente, un poco come per il maiale. L’albero che produce questi frutti, infatti, è anche molto usato come legname, i suoi germogli sono un rimedio naturale e la sua corteccia è usata come colorante.

Caratteristiche nutrizionali delle noci

Le noci sono molto appetibili ma hanno un basso potere saziante. Teniamo anche presente che sono dei frutti piuttosto grandi se confrontati con gli altri che appartengono al gruppo della frutta secca.

Proprio perché gustose e stuzzicanti, le noci sono molto utilizzate nella preparazione di alimenti. Non è infatti difficile vederle come ingrediente all’interno di dolci o insalate. Ma anche in tanti primi piatti per donare croccantezza e brio alla ricetta.

L’autunno è il periodo in cui si consumano maggiormente le noci. Sia perché giungono alla giusta maturazione per essere mangiate, sia perché hanno un contenuto energetico elevato che è molto utile nei mesi freddi.

Inoltre, la parte commestibile del seme, da cui si ricava un pregiato olio, contiene acidi grassi polinsaturi che, però, vengono dispersi quando le noci vengono riscaldate.

Proprietà benefiche

Le noci hanno una grande quantità di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Sono fonte di grassi buoni. Parliamo in particolare di Omega 3 e Omega 6, indispensabili per il buon funzionamento dell’apparato cardiovascolare. Questi grassi, infatti, prevengono la formazione di coaguli e migliorano la circolazione. L’arginina delle noci è ottima per chi soffre di malattie cardiache.

Sono fonte di proteine, vitamine A, E, B1, B2 acido folico e fibre. Le noci contengono anche antiossidanti che tengono a bada i radicali liberi. Inoltre riducono anche la vulnerabilità allo stress durante l’invecchiamento, quindi allontanano il rischio di Alzheimer.

Se assunte a digiuno, regolano i parametri metabolici e riducono i livelli di insulina nel sangue.

Favoriscono un sonno ristoratore grazie al contenuto di melatonina.

Le noci sono un ottimo contributo di energia e sono ideali per le donne in gravidanza. Salvo, ovviamente, i casi di allergia. I grassi polinsaturi, infatti, fanno sviluppare correttamente il sistema nervoso e alcune parti degli occhi del feto.

Infine sono anche un piccolo aiuto per la bellezza dal momento che il loro olio idrata e nutre i capelli. L’olio estratto dalla noce, infatti, viene usato in campo cosmetico come impacco prima dello shampoo, per rendere la chioma lucida e forte. Essendo idratante, quest’olio contrasta la forfora e le dermatiti, ma è anche ricco di vitamina C, quindi consigliato per la pelle, soprattutto quella grassa.

Foto da Pixabay.