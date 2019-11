Un anniversario ricco di eventi. “Friends” compie 25 anni da sul debutto in tv e la Warner Bros ha deciso di mettere all‘asta costumi e oggetti di scena. Il ricavato andrà in beneficenza ad un’associazione LGBT+.

Friends, all’asta costumi e oggetti di scena: il ricavato a un’associazione LGBT+

Per il 25° anniversario del debutto in tv di “Friends” le stanno pensando davvero tutte. Dopo l’annuncio di una pop-up experience, di un set Lego e di uno sbarco al cinema, il mitico divano arancione è arrivato anche a Piazza Barberini a Roma. L’ultima iniziativa riguarda la vendita all’asta di costumi e oggetti di scena della serie cult.

Il via sarà il 3 dicembre in coincidenza del Giving Tuesday americano: il ricavato sarà devoluto al Trevor Project, la più grande organizzazione al mondo che si occupa di assistenza di persone LGBT+ in casi di crisi e prevenzione del suicidio.

Se i fan si stanno già esaltando all’idea, è bene che si smorzino gli entusiasmi. Gli oggetti in vendita, infatti, non saranno alla portata di tutti. Si suppone che alcuni dei memorabilia di Friends avranno una base d’asta da un minimo di 1000 dollari fino ad arrivare a cifre record di 15mila dollari. Quindi, a meno che non disponiate di certe cifre, dovrete fare un passo indietro.

Poi si sa, che per i propri idoli si farebbe di tutto, anche una spesa folle. Soprattutto se si pensa che il ricavato andrà in beneficenza per una buona causa.

Tra i mitici oggetti di Friends che qualche fortunato potrà portarsi a casa ci sono gli inviti al matrimonio di Monica e Chandler, il tacchino con gli occhiali da sole che gli attori hanno indossato in un episodio del Ringraziamento, il pinguino peluche di Joey, il celebre divano arancione del Central Perk, la canoa che Joey e Chandler hanno tenuto in salotto per alcune puntate.