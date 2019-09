Il divano arancione di “Friends” arriva a piazza Barberini a Roma. Ulteriore iniziativa per i festeggiamenti del 25esimo anniversario della serie tv più amata di sempre.

Non solo iniziative al cinema, quindi. A Roma, infatti, si potrà toccare con mano persino il famoso divano arancione dove si consumavano battute e disavventure dei protagonisti di “Friends”.

Trenta esemplari hanno cominciato un tour nei luoghi più iconici e fino a domani il divano arancione sarà anche in piazza Barberini di fronte alla Fontana del Tritone. I fan sono avvisati!

Friends compie venticinque anni e sbarca al cinema

David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston insieme sul grande schermo con l’evento speciale Friends 25th: The One With The Anniversary. Il 23 e 28 settembre e il 2 ottobre oltre 1000 sale cinematografiche statunitensi proporranno agli spettatori dodici tra gli episodi più amati della serie.

Un ritorno in grande stile per i più nostalgici degli anni Novanta. Al cinema verranno mostrati ogni notte quattro episodi della fortunata serie tv “Friends”, rimasterizzati per l’occasione in 4K (dai negativi originali in 35 millimetri). Ma non finisce qui. Ad arricchire la ghiotta proposta infatti ci saranno anche contenuti inediti e interviste esclusive.

In un comunicato, Lisa Gregorian, presidente e capo marketing di Warner Bros. Television Group, ha spiegato: “L’impatto culturale che ‘Friends’ continua ad avere, 25 anni dopo l’anteprima, è sorprendente, una vera testimonianza del genio di Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright e di un cast dall’incredibile talento. È così bello vedere che la serie continui a riunire persone di tutte le età”.

Le serie tv degli anni Novanta hanno segnato la storia, anche se a quei tempi le chiamavamo “telefilm”. Basti ricordare il grande successo di Beverly Hills 90210 e l’enorme attesa in vista del revival. Anche Friends ha avuto e continua ad avere i suoi momenti di gloria.

Non è giunta notizia di un revival ai giorni nostri ma per celebrare i venticinque anni dal debutto televisivo, Friends sbarca al cinema. Le avventure più amate dei protagonisti tornano sul grande schermo per la gioia dei fan, che potranno riviverle tra nostalgia e divertimento.

E voi siete pronti a rivivere le storie più belle di Rachel, Joey, Ross, Chandler, Phoebe e Monica?