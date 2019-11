Walter Nudo lascia la televisione italiana. Lo ha annunciato lui stesso tramite un comunicato ufficiale il 23 giugno. La decisione è arrivata dopo l’operazione al cuore di aprile a causa delle due ischemie avute mentre si trovava a Los Angeles.

Adesso, con un video sui social, spiega ai fan il motivo della sua scelta.

Walter Nudo lascia la televisione e spiega il motivo in un video sui social

Walter Nudo si ritira dalla tv. Questo lo sapevamo già ma adesso torna a ribadirlo e a motivare la sua scelta ai fan. “Non rinnego, anzi ringrazio la televisione dopo quasi 25 anni di carriera, tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai. Però è arrivato il momento di uscirne fuori ” ha detto l’artista in un video postato sul suo profilo Instagram.

E ancora: “Non giudico chi la fa, ma semplicemente non fa più per me perché ho capito in questa momento della mia vita che c’è un cambiamento, una trasformazione… Io sto vivendo una trasformazione, che anzi è iniziata un po’ di tempo fa e forse è già avvenuta”.

Poi rassicura i fan. “Staremo ancora insieme ma in maniera diversa”. La scelta è avvenuta con i suoi collaboratori e Walter Nudo ha deciso di “ridare indietro” tutto quello che di buono ha ricevuto dalla vita. “Attraverso le esperienze che ho vissuto – spiega -, attraverso lo sport, attraverso il fatto di lavorare nel mondo dello spettacolo…”.

Il tutto “senza presunzione”, senza la pretesa, precisa Walter Nudo, di voler insegnare qualcosa a qualcuno.

La comunicazione ufficiale

“Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio“. Questo è quanto si legge nella nota professionale diffusa da Walter Nudo.

“Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana- ha precisato il vincitore del “Grande Fratello Vip 3” –. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia”.

E ancora: “In questi ultimi anni, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all’ultimo GF VIP solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace”.