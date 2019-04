Walter Nudo è stato operato e sta bene: il messaggio su Instagram

“Abbiamo eseguito tutti gli accertamenti – spiega il cardiochirurgo Marco Zanobini – per scoprire l’esatta causa delle ischemie. E’ stato necessario un piccolo intervento al cuore che si è risolto rapidamente e senza complicanze. Seguirà una breve degenza di un paio di giorni e un periodo di convalescenza durante il quale dovrà seguire un programma di recupero concordato e molto personalizzato considerate le caratteristiche del paziente. Nel giro di breve tempo tornerà al 100 per cento alla sua vita, che comprende la ripresa della totale attività sportiva esattamente come prima dell’episodio”.

I ringraziamenti dello staff

L’entourage di Walter Nudo ringrazia “l’ospedale Monzino, tutto il suo staff e soprattutto il prof. Zanobini e il prof. Bartorelli per aver preso ‘a cuore’ il nostro Walter, che li chiama ‘angeli con la mascherina’. Ci teniamo in modo particolare – conclude la nota – a ringraziare tutte le persone che hanno avuto anche solo un pensiero per il nostro Walter: è stato un oceano d’amore che ci ha supportato in questo momento. Grazie! Come dice Walter: you guys rock”.

Le rassicurazioni dell’attore ai fan

L’attore stesso ha poi voluto tranquillizzare tutti i suoi fan con un post su Instagram in cui appare sorridente. Nel lungo si legge: “Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! – ha scritto – Sono così grato di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia , da vecchi amici, da nuovi amici, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato…ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto”. Ha spiegato anche di essere grato “aver vissuto un’esperienza così incredibile che mi ha dato la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita” e anche “a Dio che mi da’ ogni giorno la possibilità di imparare qualcosa in più in questo meraviglioso viaggio che è la vita!”.