Accordo Federlegno e Fondazione Fiera Milano per nuova sede e albergo

Firmato da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, e da Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo Eventi, il contratto preliminare di compravendita dell’Area Scarampo, 6.000 mq su cui sorgeranno il nuovo headquarter della Federazione del legno-arredo e gli uffici del Salone del Mobile. Oltre all’intervento per la nuova sede del gruppo Federlegno Arredo Eventi, è prevista la realizzazione da parte di Fondazione Fiera di una struttura alberghiera destinata a supportare le attività fieristiche e convegnistico -congressuali, organizzate da Fiera Milano Congressi. Entrambi gli edifici verranno progettati dall’architetto Michele De Lucchi.

Per Enrico Pazzali “questo intervento unitario sotto il profilo architettonico si inserisce in un contesto cittadino che in questi ultimi anni è al centro di una profonda trasformazione urbanistica. Il progetto riveste un’importanza centrale per la Fiera e la città di Milano e per il legame che la accomuna a Federlegno Arredo. L’accordo intende rafforzare la partnership con il Salone del Mobile e promuovere il design italiano, attraverso la realizzazione di una sede iconica della Federazione che rappresenta le aziende del settore legno-arredo”.