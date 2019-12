Doppietta Pasalic e Ilicic, l’Atalanta vince 3-0 a Brescia

Il derby tra Brescia e Atalanta, aperto con i disordini nel pre partita tra due gruppi del tifo organizzato casalingo, sorride a Gasperini. Una doppietta di Pasalic e la rete di Ilicic permettono ai bergamaschi di trionfare 3-0 sul campo del Brescia di Grosso, sempre più in bilico e ultimo in classifica con sette punti. Lo show di Pasalic inizia al 26′ con un colpo di testa vincente su cross dalla destra di Castagne.

La prima occasione nitida del Brescia si registra al 55′: Balotelli si libera per calciare ma il suo tiro a botta sicura si stampa sulla traversa. E al 61′ Pasalic raddoppia: Ilicic crossa in area e l’ex Milan batte Joronen con un colpo di tacco. La reazione della squadra di Grosso non c’è ed è l’Atalanta a sfiorare il terzo gol del match in due occasioni.

Prima è Malinovskyi a provarci dalla distanza al 68′ colpendo il palo interno, poi è il turno di Ilicic autore di una conclusione debole tra le braccia di Joronen da posizione favorevole. Ma nel finale lo sloveno riesce a togliersi la soddisfazione del 3-0: Ilicic ruba palla e vola verso la porta prima di battere Joronen a tu per tu. (ITALPRESS)