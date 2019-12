Risotto “Sicilia” dello chef Giancarlo Troia, un piatto fresco per ogni stagione

Ci avviciniamo al periodo delle Feste natalizie e comincia la ricerca di ricette sfiziose da portare a tavola. Prendete carta e penna per segnare questa: il Risotto “Sicilia” dello chef Giancarlo Troia. Un piatto fresco, che sa di mare, perfetto per ogni stagione.

Il risotto è un primo piatto che ha bisogno di coccole, di lentezza e attenzioni. Con la ricetta del Risotto “Sicilia” sarete voi a ricevere una coccola all’assaggio.

Se siete alla ricerca di ricette per comporre i vostri menù delle Feste, questo risotto fa proprio al caso vostro. Lo chef Giancarlo Troia è riuscito a racchiudere in un piatto gli odori e i sapori della Sicilia. Dal profumo del mare con al spigola, alla freschezza della menta, dalla sapidità della provola iblea, al tocco di acidità con il limone e l’arancia.

Non vi resta che provare a preparare a casa il Risotto “Sicilia” dello chef Troia, seguendo passo dopo passo la sua ricetta.

Risotto “Sicilia” dello chef Giancarlo Troia -Ingredienti per 4 persone

280 gr di Riso Carnaroli siciliano

240 gr di Filetto di spigola

Scorzetta e succo di 1 arancia e 1 limone

2 gr di Zafferano ennese

1 bicchiere di Vino bianco siciliano

10 gr di Menta

40 gr di Provola iblea (Modica)

20 gr di Olio EVO da colture artigianali

Sale e pepe

Procedimento. Eviscerare e deliscare le spigole e con gli scarti fare un brodo leggero con l’aggiunta di sedano carote e cipolle, che servirà per la cottura del riso. In un pentolino di rame tostare a fiamma bassa con un filo d’olio il riso, sfumarlo con il vino e con metà del succo di arancia e limone. Una volta assorbiti i liquidi aggiungere lo zafferano e iniziare la cottura per circa 12-13 minuti.

A cottura quasi ultimata aggiungere i bocconcini di spigola precedentemente marinati con l’altra metà del succo un po’ di sale e pepe. Far cuocere per 1 minuto circa.

A cottura ultimata e fuori dal fuoco mantecare con la provola iblea la scorzetta di arancia e limone, un filo d’olio EVO, aggiungere il restante trito di menta e servire.

Lo chef Giancarlo Troia

Lo chef Giancarlo Troia, membro dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, porta la cucina siciliana nelle competizioni culinarie internazionali insieme ai suoi compagni del Culinary Team Palermo. Oggi affianca lo chef Dario Arena nella cucina di Tenuta Scozzari, in provincia del capoluogo siciliano.