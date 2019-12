Svolta nella vita di Marco Carta. Il cantante ha postato per la prima volta sui social una foto insieme al fidanzato Sirio. “Scelgo te mille volte”, scrive Carta su Intagram.

Marco Carta e il fidanzato Sirio, sui social la prima foto insieme

Dopo le vicende che lo hanno gettato sotto i riflettori della cronaca per il furto delle magliette alla rinascente, Marco Carta torna a sorridere. Gran parte del merito è del compagno Sirio Campedelli, che in questi mesi gli è stato molto vicino.

I due sono fidanzati da un po’ di tempo, ma fino adesso il cantante non aveva mai pubblicato alcuna foto che li ritraesse insieme sul suo profilo Instagram.

Marco Carta ha sempre cercato di tutelare la privacy del suo compagno Sirio. Questo, però, non ha impedito ai paparazzi di fotografarli insieme in diverse occasioni – come nel caso delle vacanze estive.

I due, però, non avevano mai pubblicato sui social foto che li ritraessero insieme. Nonostante la loro relazione non fosse un mistero.

A sorpresa, Marco Carta ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine a Roma insieme a Sirio. Il post ha suscitato immediatamente la curiosità dei fan.

Il cantante e il compagno sono per strada, alle loro spalle uno sfondo di luci natalizie. Abbigliamento casual e sorriso sulle labbra. Ad accompagnare la foto una didascalia che sottolinea l’amore di Carta per Sirio. “In mezzo a tanti,

Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte“, scrive il cantante, che aggiunge l’hashtag #UnaFotoDiMeEDiTe.

Queste le parole utilizzate dal cantante per sottolineare il forte sentimento che lo lega al fidanzato Sirio, un sentimento che finalmente ha voluto condividere anche sui social.