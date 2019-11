Il cantante Marco Carta, ospite in studio da Barbara d’Urso, su Canale 5, racconta il percorso giudiziario prima dell’assoluzione in primo grado e riceve una sorpresa dal compagno Sirio.

Live Non è la D’Urso, Marco Carta riceve una sorpresa dal compagno Sirio

Se si pensa ad un messaggio romantico da inviare al – o alla – partner, la prima cosa che viene in mente è probabilmente una canzone.

Sirio, che ormai da tempo fa coppia fissa con Marco Carta, ha fatto una sorpresa al cantante, ospite, in quel momento, nel salotto di “Live non è la D’Urso”. Gli ha scritto una lettera e ha preso in prestito le parole di una delle canzoni preferite di Marco Carta.

“Nei giorni tuoi più fragili io ci sarò“. Scrive così Siro al compagno. Una frase senza dubbio romantica, da una delle canzoni preferite di Marco Carte, ma che si carica di ulteriori significati se si pensa alle ultime vicende che hanno coinvolto il cantante.

L’emozione in studio è stata palpabile. Le lacrime di commozione sono affiorate agli occhi del cantante, mentre sorrideva per la felicità.

Marco Carta, infatti, a pochi giorni dall’assoluzione per la vicenda delle magliette, Carta racconta le difficoltà affrontate durante i mesi prima della sentenza emessa dal giudice di primo grado. Provvedimento, intanto, già impugnato dal pm.

“In questi mesi mi sono dedicato completamente a Sirio”. Il cantante spiega come è riuscito ad affrontare la vicenda giudiziaria. “Quando uscivo mi sentivo osservato e questo mi faceva male – continua Carta che conclude – mi sono armato di un grande sorriso soprattutto per tranquillizzare i miei cari”.

Anche in questo caso l’amore può fare miracoli. Avere accanto una persona capace di sostenere nei momenti difficili della vita, è un ottimo modo per poterli affrontare a testa alta. Marco Carta ha avuto, e ha, la fortuna di avere un compagno con il quale è molto in sintonia. I due, infatti, si mostrano innamoratissimi.