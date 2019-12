Il nuovo avvincente film di 007 sta per arrivare. È ufficialmente uscito il trailer di “No Time to Die”, ultimo capitolo della saga con Daniel Craig e Rami Malek nel ruolo del cattivo.

No Time to Die, ecco il trailer ufficiale del nuovo blindatissimo 007

Protagonista: Matera. Il film è stato girato prevalentemente nel sud Italia e Matera, quest’anno capitale europea della cultura, è protagonista assoluta anche nel trailer di lancio.

Le prime immagini di No Time to Die mostra le meraviglie dei Sassi. Per il resto, c’è tutto ciò che riguarda la spia più famosa del mondo. C’è la famosa battuta “Bond, James Bond”, gli inseguimenti a perdifiato, l’Aston Martin DB5, un nuovo villain (con il volto di Rami Malek). L’atmosfera si scalda.

Poi c’è lui, Daniel Craig, per l’ultima volta nei panni della spia al servizio di Sua maestà. Tutto quello che potevamo aspettarci è contenuto nella manciata di immagini del primo trailer del nuovo film di 007, “No Time To Die”. Diretto da Cary Fukunaga, il 25° capitolo della saga arriverà al cinema il 9 aprile 2020.

Trama e cast

Un film blindatissimo. Anche dalle riprese in Italia non siamo riusci a carpire qualcosa. Della trama, infatti, sappiamo solo che James Bond si è ritirato e vive una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace è breve visto che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendogli aiuto. La nuova missione consiste nel salvare uno scienziato rapito. Ma la cosa si rivelerà molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Sappiamo anche che il regista, per evitare spoiler, ha girato due finali diversi. Sembra che neanche Daniel Craig sappia quale verrà realmente montato nella pellicola che vedremo al cinema.

Oltre a Daniel Craig, nel cast tornano Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Rory Kinnear. Tra le new entry, oltre a Rami Malek, ci saranno invece la bella Ana de Armas (“Blade Runner 2049”), nel ruolo di Bond Girl, Billy Magnussen, Dali Benssalah, Lashana Lynch e David Dencik.

Inizialmente il nuovo capitolo doveva essere diretto da Danny Boyle (“Trainspotting” e “28 giorni dopo”), che dopo alcune divergenze creative è stato sostituito da Cory Fukunaga, regista dietro ai successi delle serie “True Detective” e “Maniac”.

Nel trailer girato a Matera si vede il protagonista Daniel Craig, ancora nei panni del celebre 007, sfrecciare al volante di una Aston Martin tra le strette e pittoresche vie della città dei Sassi mentre è inseguito dal cattivo di turno in sella a una moto.