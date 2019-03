Il 2019 è l’anno di Matera. Oltre ad essere capitale della cultura 2019 sarà anche il set per le riprese di apertura di Bond 25. Lo conferma Variety, e informa che la città dei Sassi verrà trasformata in un gigantesco set a cielo aperto.

Matera ospiterà le riprese di Bond 25: il 2019 è l’anno dei Sassi

Sembra che i preparativi siano già cominciati e che le riprese saranno a luglio, quando 500 addetti ai lavori conquisteranno la città che ha già ospitato le riprese de La passione di Cristo di Mel Gibson, il nuovo Ben Hur e Wonder Woman.

L’Italia però è sempre stata parte dei James Bond che negli anni si sono succeduti come ad esempio: per Spectre c’era Roma, Quantum of Solace che cominciava con un inseguimento lungo il Lago di Garda per poi proseguire a Siena durante il palio. Infine, anche Venezia ha ospitato Casino Royale e Cortina, nel 1981, Agente 007, Solo per i tuoi occhi, nel quale era Roger Moore ad interpretare la spia più celebre del secolo.