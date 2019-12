Si avvicina il Natale e sono sempre tanti i preparativi, dai regali al menù del 25 dicembre. Il trucco è pensarci per tempo. Ecco di seguito alcuni consigli di antipasti di Natale con la pasta sfoglia da preparare in anticipo per il menù natalizio.

In questo modo arriverete con tranquillità al grande giorno e sarete comunque in grado di stupire i vostri ospiti. Prendete carta e penna, si comincia.

Menù di Natale, 3 antipasti con la sfoglia da preparare in anticipo

Tronchetto di pasta sfoglia

Il tronchetto è una forma tipica di molte preparazioni natalizie. Generalmente lo vediamo in versione dolce, con creme e cioccolato. Questa volta vogliamo proporvi una versione salata con la pasta sfoglia da servire come antipasto.

Ingredienti per 4/6 persone:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

4 fette di prosciutto cotto

4 fette di formaggio tipo edam o fontina

250 grammi di formaggio cremoso per la copertura ( potete scegliere quello che preferite, vanno bene philadelphia, ricotta o robiola)

2 cucchiai di parmigiano

2 cucchiai di latte

Procedimento. Stendere i rotoli di pasta sfoglia e bucherellare con una forchetta. Farcire con le fette di formaggio e il prosciutto. Naturalmente potrete cambiare la farcitura secondo i vostri gusti. Arrotolare la pasta sfoglia e ripetere l’operazione con il secondo rotolo.

Mettere entrambi i rotoli farciti su una teglia foderata di carta forno. Cuocere in forno statico preriscaldato per circa 20-25 minuti a 170°. Tenete presente che ogni forno ha tempi e modi di cottura diversi, per cui meglio tenere d’occhio la sfoglia e tirarla fuori quando è ben dorata. Quando i rotoli saranno cotti, toglierli dal forno e farli raffreddare benissimo.

Intanto preparare la crema per la decorazione. In una ciotola, versare il formaggio cremoso insieme al latte e al parmigiano. Mescolare bene il composto fino ad ottenere una crema morbida.

Passare poi all’assemblaggio del tronchetto. Rifinire i bordi di un rotolo e posizionarlo al centro del piatto da portata. Tagliare l’altro rotolo in due parti, di cui una i due terzi e l’altra un terzo. Adagiare le parti ottenute accanto al primo pezzo, come rami del tronchetto.

Ricoprire interamente il tronchetto con la crema di formaggio e parmigiano e con la forchetta fare le classiche striscette. A questo punto potete sbizzarrirvi per il resto della decorazione. Potete aggiungere foglie di rucola, carote, pomodorini o quello che vi trovare in casa.

Stella di Natale di pasta sfoglia

Che Natale sarebbe senza una stella? Portatela in tavola con della pasta sfoglia farcita. Il successo dei vostri antipasti natalizi è assicurato. E potrete prepararlo in anticipo.

Ingredienti per 6/8 persone:

2 rotoli Pasta Sfoglia (o brisee)

4 Wurstel grandi per spennellare Latte o uovo

Procedimento. Srotolare la pasta sfoglia e bucherellare con la punta di una forchetta. Adagiare i wurstel sul lato lungo fino a coprire tutta la parte. Iniziare a rotolare la pasta. Con un coltello, tagliare tante rotelline dello spessore di circa un centimetro.

Disegnare una stella sulla carta forno. Adagiare la forma su una teglia e cominciare a ricoprire con le rotelline ottenute. Fare uno o due giri di rotelline ripassando il bordo della stella. Mettere le rotelline vicine ma che non si tocchino perché la sfoglia aumenterà di volume durante la cottura.

Cuocere a stella di Natala di pasta sfoglia in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa fino a che sia cotta e dorata. Sfornare la stella e farla raffreddare prima di servire.

Alberi di sfoglia segnaposto

A Natale si cerca sempre un modo originale per apparecchiare la tavola. Che ne dite di segnaposto commestibili fatti si pasta sfoglia? Basterà dare la forma di alberello e potrete preparare i vostri antipasti anche il giorno prima.

Ingredienti per 6/8 alberelli segnaposto:

2 rotoli Pasta Sfoglia (rettangolare)

80 g Prosciutto cotto (o salame o mortadella)

50 g Parmigiano reggiano

Emmentaler (per la base)

Procedimento. Stendere la pasta sfoglia e bucherellare con le punte di una forchetta. Ricoprire un rotolo con uno strato di parmigiano e il salume che preferite: il prosciutto cotto, il salame o la mortadella. Sopra il salume, fare un altro strato di formaggio e ricoprire con l’altro rotolo facendo aderire bene.

Con un coltello o una rotellina, ricavare tante striscioline di uguale misura. Ripiegare una estremità, che sarà la punta del vostro alberello. Continuare a piegare la striscia su se stessa, allargando sempre di più le dimensioni per dare la forma dell’alberello. Infine infilzare con uno stuzzicadenti da spiedini e mettere gli coricati su una teglia con carta forno.