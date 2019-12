I Disney Studios e la Epilepsy Foundation stanno mettendo in guardia i gestori delle sale cinematografiche che proietteranno il nono capitolo della saga di Guerre Stellari, “Star Wars: The Rise of Skywalker” perché avvisino gli spettatori fotosensibili di usare cautela quando lo guarderanno.

Il film contiene diverse sequenze con immagini e luci lampeggianti che possono influenzare i soggetti con epilessia fotosensibile. In Italia il film è programmato nelle sale dal 18 dicembre prossimo.

La Disney mette in guardia sui rischi per gli epilettici da “Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Ringraziamo la Disney per averci contattato e fornito in modo proattivo informazioni ai cinema e agli spettatori prima dell’uscita del film”, scrive la Epilepsy foundation in un comunicato nel quale propone una sorta di codice di comportamento per evitare ogni rischio.

“Se tu o qualcuno che conosci sei sensibile alle luci, ti preghiamo di considerare quanto segue mentre pianifichi di guardare il film: Chiedi a un amico di guardare prima il film. Porta il tuo amico con te quando vai a vedere il film per avvisarti di quali scene contengono le luci lampeggianti in modo da bloccare gli occhi durante quelle scene. Insegna al tuo amico i tre semplici passaggi del primo soccorso da sequestro – Resta, Sicuro, Laterale – in modo che possano aiutarti se hai un sequestro”.

Per circa il 3% delle persone con epilessia, l’esposizione a luci lampeggianti a determinate intensità o determinati schemi visivi può scatenare convulsioni. Questa condizione è nota come epilessia fotosensibile ed è più comune nei bambini e negli adolescenti.

Non è la prima volta che gli studi Disney mettono sull’avviso i loro spettatori. Successe anche per il secondo episodio della serie di cartoni animati Gli Incredibili 2, sempre per lo stesso motivo.