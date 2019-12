Per Reale Group 2019 positivo con raccolta premi in crescita

Societa’ Reale Mutua di Assicurazioni nel preconsuntivo 2019 evidenzia a livelo di Gruppo risultati positivi, con premi in crescita del 6,2%, circa 5,3 miliardi, e un combined ratio operativo Danni che si attesta al 98,3%. L’utile IAS/IFRS e’ previsto pari a 132 milioni, con risultati positivi in pressoche’ tutte le societa’ del Gruppo.

Per il prossimo esercizio e’ stimato un combined ratio operativo Danni in leggero miglioramento, un utile in crescita a oltre 153 milioni, un rafforzamento del patrimonio netto e un indice di solvibilita’ sempre di livello elevato (258%). Alla luce dei risultati di bilancio attesi, l’assemblea dei delegati di Reale Mutua ha deliberato per il 2020 l’erogazione di benefici di mutualita’ a favore dei soci/assicurati per un importo pari a circa 9,6 milioni, dei quali 7,4 milioni per polizze dei rami Danni e 2,2 milioni per prodotti dei rami Vita.

“Sono convinto che la nostra forza nel fronteggiare a testa alta le avversita’ dell’attuale contesto risieda nell’elevata professionalita’ e determinatezza delle persone che operano per Reale Group e nei principi mutualistici che, da oltre 190 anni, guidano la nostra societa’ e che dimostrano di continuare a essere piu’ che validi”, sottolinea Luigi Lana, presidente del Cda di Reale Mutua.

