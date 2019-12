“Non tuteleremo nessun banchiere”. Ad affermarlo il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa convocata per fare il punto sugli impegni del governo per i primi 100 giorni nel comparto della Sanità.



Il presidente del Consiglio ha chiarito che “a breve ci sarà una convocazione del Cdm” sulla vicenda. Conte, rispondendo a una domanda sulla crisi della Popolare di Bari ha poi aggiunto: “Non agiamo a favore dei banchieri”.Il presidente del Consiglio ha chiarito che “a breve ci sarà una convocazione del Cdm” sulla vicenda.

Popolare di Bari, Conte “Non tuteleremo nessun banchiere”

“Abbiamo fissato gli obiettivi che vogliamo conseguire in tempi rapidi”, ha spiegato Conte, sottolineando che sulla questione non c’è nessuna tensione con Italia Viva. “Ho sentito Marattin, non c’è nessuna tensione, abbiamo chiarito. Gli obiettivi sono condivisi”, ha aggiunto.