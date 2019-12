La Spal rimonta il Torino e torna alla vittoria

TORINO (ITALPRESS) – Vittoria importantissima per la Spal nell’anticipo del sabato sera della diciassettesima giornata sul campo di un Torino ancora in difficoltà. Nell’ultima partita dell’anno per entrambe arriva un successo in rimonta degli ospiti, che rispondono al vantaggio di Rincon con le reti di Strefezza e di Petagna nel finale con i granata ridotti in dieci uomini. Torino in vantaggio dopo appena quattro minuti: sugli sviluppi di un calcio piazzato, la difesa avversaria è disattenta e la sfera resta nel cuore dell’area, dove Thomas Rincon anticipa tutti bucando Berisha. I ferraresi subiscono il contraccolpo e rischiano di capitolare, ma vengono salvati per due volte dal portiere albanese. A due minuti dall’intervallo il pareggio degli emiliani: granata in dieci per l’infortunio di Ansaldi, si continua a giocare e Gabriel Strefezza si ritrova il pallone sul destro e lascia partire una sassata violentissima che lascia di stucco Sirigu per l’1-1 comunque meritato. Nella ripresa Bremer viene espulso per doppia ammonizione e lascia i padroni di casa in dieci per più di mezzora. A dieci dal termine crolla il muro difensivo dei piemontesi e Andrea Petagna tutto solo in area all’80’ spizza di testa all’angolino il pallone che vale l’1-2 e una vittoria fondamentale per gli spallini, che abbandonano l’ultimo posto in classifica scavalcando il Genoa; Torino che invece resta fermo a quota 21.(ITALPRESS).