Si è insediato il nuovo Cda Simest, Salzano presidente e Alfonso Ad

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di Simest, presieduto da Pasquale Salzano e composto da: Roberto Rio (Vicepresidente), Mauro Alfonso, Ilaria Bertizzolo, Anna Mareschi Danieli, Claudio D’Eletto e Gelsomina Vigliotti. Lo comunica Simest.Il Cda ha nominato Mauro Alfonso Amministratore Delegato.Il Consiglio di Simest – società che con SACE costituisce il Polodell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti – si è tenuto a valle dell’Assemblea degli azionisti che, dopo aver nominato i nuovi membri, ha ringraziato il Cda uscente, esprimendo in particolare gratitudine al Presidente e all’AD, Salvatore Rebecchini e Alessandra Ricci, per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti durante il mandato.