Edilizia, Francesco Danese è il nuovo vicepresidente di Panormedil CPT

Avvicendamento in seno al Consiglio di Amministrazione di Panormedil CPT: Francesco Danese, segretario generale della Filca – Cisl Palermo e Trapani, è il nuovo vicepresidente dell’ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia. Danese, che prende il posto di Pasquale De Vardo, negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente della Cassa Edile Di Palermo.

“Sono lieto ed onorato per la fiducia accordatami dal CdA – afferma Francesco Danese – la formazione è fondamentale per riqualificare l’intero settore delle costruzioni ma anche per superare questo momento di grave crisi oltre che pandemica anche di sistema. Abbiamo bisogno di imprese e lavoratori sempre più formati per affrontare al meglio le sfide del futuro. Sfide che oggi riguardano soprattutto la infrastrutturazione del territorio, basti pensare ai finanziamenti in arrivo dal Ricovery Fund ed ai superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e sismica dal patrimonio edilizio. Si tratta di occasioni importanti che possono determinare il futuro del nostro settore, ma che possono essere colte appieno soltanto con un’adeguata formazione. Il mio mandato sarà in piena continuità rispetto all’ottimo lavoro svolto dal precedente Comitato di Presidenza. Colgo l’occasione per ringraziare in particolare il vicepresidente uscente Pasquale De Vardo.”

“Siamo ben lieti che anche la CISL entri a far parte del Comitato di Presidenza di Panormedil CPT con un rappresentante stimato e qualificato come Francesco Danese. Si tratta di una scelta comune e condivisa, con la quale proseguiamo il percorso intrapreso in seno all’A.N.C.E. votato alla crescita degli enti bilaterali di formazione e sicurezza – afferma il presidente ANCE Palermo e di Panormedil CPT Massimiliano Miconi – Mi associo al ringraziamento al vicepresidente uscente Pasquale De Vardo per l’ottimo lavoro svolto nel corso del suo mandato.”