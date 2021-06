Più Passi che Giga: l’iniziativa di ho. mobile per promuovere il movimento

Più Passi che Giga: è questo il nome della nuova iniziativa promossa da ho. mobile per incentivare il benessere fisico dei propri clienti offrendo loro dei premi in base al numero di passi che compiono nell’arco di un mese. Non solo: l’obiettivo di ho. è anche quello di partecipare, in collaborazione con Treedom, al ripopolamento delle foreste nell’ottica di una sostenibilità ambientale che per questo operatore è sempre stata posta in primo piano.

Scopriamo nel dettaglio come funziona Più Passi che Giga: in che modo attivare la promozione e come fare per vincere fantastici premi ogni mese.

Più Passi che Giga: come funziona la nuova promozione di ho. mobile

Più Passi che Giga è un’iniziativa che sta facendo parlare molto di sé, perché ha un obiettivo più che nobile: quello di promuovere il benessere fisico delle persone incentivandone il movimento. Tutti i clienti ho. mobile infatti hanno la possibilità di accumulare 1 GigaPasso ogni 1.000 passi reali compiuti camminando al parco, in salotto, al lavoro ed ovunque si voglia. L’importante dunque è muoversi: non importa come, basta che la propria app Google Fit (per dispositivi Android) o Salute (per dispositivi iOS) sia attiva sullo smartphone.

È proprio in base al numero di passi registrati dall’applicazione di fitness che ho. assegna i GigaPassi e se questi a fine mese risultano superiori rispetto al numero dei Giga utilizzati si ha diritto ad un premio speciale.

Non solo: in base ai giga risparmiati dagli utenti per tutta la durata dell’iniziativa, ho. pianterà degli alberi in collaborazione con Treedom per contribuire ad uno sviluppo sostenibile del Pianeta. Per i clienti dunque il vantaggio è duplice, perché oltre a vincere un premio si aiuta anche l’ambiente.

Più Passi che Giga: come attivare la promozione ho.

La promozione Più Passi che Giga è disponibile ed attivabile in modo completamente gratuito da tutti i clienti ho. mobile ed occorrono pochissimi secondi per partecipare. È infatti sufficiente aprire la propria applicazione ho. sullo smartphone e cliccare sul link che compare nella schermata principale. A questo punto basta dare il consenso alla condivisione dei dati con l’applicazione Google Fit (o l’app Salute nel caso dei clienti iOS) ed il gioco è fatto.

In ogni momento è possibile controllare quanti GigaPassi si sono accumulati camminando e se alla fine del mese questi risultano superiori ai Giga consumati navigando in internet, si vince un premio. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Scopriamo cosa ha messo in palio ho. per il mese di maggio!

Più Passi che Giga: il premio in palio a maggio 2021

Il premio che ho. mobile ha messo in palio per il mese di maggio 2021 è un buono sconto del valore di 10 euro da utilizzare sul sito mi.com per l’acquisto di uno smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 5. I clienti che a fine mese avranno accumulato più passi che giga, otterranno automaticamente il coupon e potranno usarlo dal 1° giugno al 28 giugno. Non siete ancora clienti ho. mobile? Approfittate delle offerte del momento: i piani tariffari partono da 6,99 euro al mese!