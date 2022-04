VPN: come scegliere la migliore per i dispositivi mobili

I dati sul tempo trascorso online da parte degli italiani riportano aumenti costanti: secondo gli ultimi rapporti, in media trascorriamo almeno 3 ore al giorno navigando sul web, e il 75% del tempo è trascorso sui dispositivi mobili: smartphone e tablet.

Tra app, acquisti online giochi e social media, le famiglie italiane ormai non possono più rinunciare al web, e la navigazione avviene sempre di più fuori casa. Per una navigazione davvero sicura, che protegga da attacchi di hacker, furti di dati e truffe, è necessario non soltanto avere password sicure e tenere i dispositivi aggiornati con gli antivirus, ma anche pensare a tecnologie più specifiche, pensate appositamente per rendere sicura la navigazione sia con i dati che con la wi-fi, in particolare per i dispositivi mobili.

VPN: una tecnologia sicura anche per tablet e smartphone

Tra i metodi più efficaci per proteggere i propri dati mentre si naviga c’è la VPN. La VPN cos’è? Acronimo di Virtual Private Network, è una tecnologia che rende la connessione internet crittografata e privata.

Scaricando la app della VPN su tutti i dispositivi connessi a Internet, è possibile trasferire dati, visitare i siti, fare acquisti e guardare contenuti in modo anonimo, perché la VPN rende tutti dati protetti e cifrati: in questo modo occhi indiscreti non possono accedervi. Non è un problema legato soltanto agli hacker ma anche alle nostre abitudini di navigazione: senza la VPN, tutto ciò che si visita online lascia una traccia che può essere intercettata da governi, inserzionisti pubblicitari, aziende e altri soggetti.

La VPN assicura quindi un livello elevato di sicurezza e di privacy e permette inoltre di nascondere la posizione da cui ci si connette, potendo quindi accedere anche a contenuti bloccati su base geografica, come capita con film, serie TV e giochi disponibili soltanto in certi Paesi.

Le caratteristiche ideali di una VPN per i dispositivi mobili

Anche se le VPN offrono anonimato e protezione di base, ciascun fornitore offre servizi diversi e si rivolge a clienti diversi, con caratteristiche, funzionalità e costi diversi in base alle proprie esigenze.

Può essere difficile orientarsi nella scelta della VPN giusta per la navigazione mobile: prima di decidere è necessario valutare le proprie esigenze e abitudini di navigazione. Ecco i criteri principali da prendere in considerazione quando si deve scegliere una app di VPN per smartphone e tablet.

Verificare i protocolli delle VPN

Le VPN si basano su diversi protocolli, specifici per la navigazione da computer fisso o da dispositivi mobili. Per navigare in sicurezza da tablet e smartphone è necessario scegliere una VPN con protocollo specifico, come quello L2TP/Ipsec, che è supportato sia dal sistema operativo Android che quello iOS: è ideale quindi proteggere la navigazione da tutti i cellulari e tablet Apple e Android.

Scegliere una VPN che protegga sia con la connessione dati che con il wi-fi

Utilizzando il telefonino, capita molto spesso che si passi automaticamente dalla connessione dati del proprio provider internet a una connessione wi-fi pubblica gratuita. Può accadere mentre si gioca, per lavoro, in viaggio, come restando in casa.

Per avere le garanzia di una navigazione sempre sicura indipendentemente dal tipo di connessione è importante scegliere un servizio VPN che funziona con qualsiasi tipo di connessione: in questo modo, dati personali come informazioni per il pagamento, trasferimento di file per lavoro e password personali resteranno sempre al sicuro.

Verificare il livello di anonimato

Non tutte le VPN garantiscono lo stesso livello di anonimato, in particolare quelle gratuite. Se si desidera mantenere un livello di segretezza completo, ad esempio per proteggere le informazioni di lavoro o la navigazione dei propri figli minorenni, si consiglia di scegliere un servizio VPN a pagamento di un fornitore che non conserva i dati di navigazione e che dia la certezza di una navigazione davvero privata.

Scegliere la VPN per i contenuti bloccati geograficamente

Se si utilizza la VPN per guardare contenuti online, come giochi, serie TV ed eventi sportivi, una buona VPN permette di nascondere la propria posizione scegliendo un server in un altro paese, ad esempio per scaricare o guardare i contenuti in streaming normalmente bloccati nel proprio paese, anche dai dispositivi mobili.

Questa opzione è utile anche per il lavoro a distanza: molte aziende, infatti, bloccano l’accesso ai propri server rendendo impossibile scaricare file e condividerli. Una VPN installata sul telefonino permette di continuare a lavorare anche in viaggio, senza rischi né furti di dati personali o aziendali.