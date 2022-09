Tutto sulla bronchite: cause, sintomi, cura

Con l’arrivo dell’autunno, le affezioni respiratorie sono sempre più in agguato e tra queste la bronchite è una delle più problematiche. Se infatti raffreddore e mal di gola si riescono spesso a risolvere nel giro di breve tempo e senza grandi complicazioni, la bronchite non deve mai essere sottovalutata perché può degenerare in patologie molto più serie e gravi. Vediamo dunque insieme tutto quello che c’è da sapere sulla bronchite: le cause, come riconoscerla e quali sono le cure più efficaci.

Bronchite: le possibili cause della patologia

La bronchite è un’infezione della mucosa che riveste i bronchi e può avere cause di natura differente.

Nel caso della bronchite acuta, generalmente l’origine è virale ed i virus che la scatenano sono il più delle volte gli stessi responsabili del raffreddore e dell’influenza. Nel caso di bronchite cronica invece le cause sono solitamente differenti e legate a fattori ambientali: fumo di sigaretta, smog, polveri sottili, sostanze tossiche presenti nell’aria.

Identificare la causa della patologia è sicuramente il primo passo da compiere, perché consente di capire in che modo gestirla. Vediamo dunque quello che c’è da sapere sulla bronchite: come si cura e quali sono i rimedi più efficaci, acquistabili anche online su FarmaOra.

I sintomi della bronchite: come riconoscerla

La bronchite non è sempre facile da riconoscere, anche perché la maggior parte dei sintomi di tale patologia non sono specifici e dunque possono caratterizzare anche altre affezioni delle vie respiratorie. In generale, comunque, le manifestazioni più tipiche della bronchite sono le seguenti:

Tosse secca

Difficoltà nel respirare

Produzione eccessiva di muco

Respiro sibilante

Fiato corto

Affaticamento e spossatezza

Raffreddore e/o mal di gola

Dolore al petto, nell’area dei bronchi

Sensazione di oppressione al torace

Raucedine

Sintomi simil-influenzali.

Come si cura la bronchite: rimedi efficaci

La bronchite acuta è una patologia che tende a risolversi in modo spontaneo e che dunque non necessita di farmaci o cure specifiche. Quella cronica invece richiede un cambiamento radicale del proprio stile di vita, perché altrimenti rischia di peggiorare con il passare del tempo diventando sempre più grave e problematica.

Tuttavia, sebbene non esista una cura per la bronchite è bene precisare che si possono assumere diversi rimedi che consentono di alleviare la sintomatologia associata e dunque di stare meglio nell’immediato. I mucolitici di FarmaOra sono ad esempio utilissimi per fluidificare il catarro e far passare più in fretta la tosse, mentre i sedativi consentono di trovare sollievo nel breve periodo.

Gli antinfiammatori sono sicuramente utili per alleviare il mal di gola mentre gli antipiretici si rivelano indispensabili in caso di febbre: sintomo che talvolta può comparire in caso di bronchite acuta.

Al di là di questi rimedi, esistono poi alcune strategie che possono rivelarsi molto utili per alleviare i sintomi più tipici della bronchite. Sorseggiare una tisana calda, magari con aggiunta di miele, è spesso benefico e lo stesso si può dire dei cosiddetti suffumigi con acqua e bicarbonato oppure con oli essenziali balsamici.