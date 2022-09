Verso le elezioni, Cateno De Luca: “Prima cosa da fare? Ricognizione e riqualificazione del personale” |Video

Verso le elezioni del 25 settembre.

Sembrava lontano ma l’election day è praticamente dietro l’angolo. Sì24 in questi giorni sta ascoltando alcuni dei protagonisti di queste elezioni, per conoscere i punti principali dei programmi dei partiti che rappresentano, tra questi Cateno De Luca, Sicilia Vera, che scende in campo candidato come Presidente della Regione.

I primi 100 giorni del Governo De Luca, qualora dovesse farcela:”La prima cosa che fa De Luca quando entra nei Palazzi è di applicare le tre “R”: Ricognizione di quello che c’è da un punto di vista delle risorse umane, dunque, riorganizzazione e riqualificazione del personale“, afferma il candidato alla presidenza della Regione.

Alla domanda cosa cambierebbe del regolamento d’Aula non ha dubbi: “Togliere il voto segreto, uno strumento che serve per ricattare il Governo. Anche se il problema non è il voto segreto, ma se hai un Governo che ha qualcosa da dire e da proporre seriamente e dunque avere l’autorevolezza di aggregare gli uomini e le donne che rappresentano i siciliani all’interno del Parlamento regionale”.

Guarda in basso la video intervista completa