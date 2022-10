Miglior noleggio a lungo termine: quali caratteristiche deve avere

La formula del noleggio a lungo termine sta riscuotendo un grandissimo successo al giorno d’oggi, anche tra i privati che preferiscono questa soluzione all’acquisto di un’auto nuova o usata che sia. D’altronde, con il noleggio a lungo termine è possibile risparmiare ed ottenere numerosi vantaggi, dunque si tratta di un’opzione che vale effettivamente la pena prendere in considerazione. Il problema è che le concessionarie online che propongono questa formula sono oggi moltissime e riuscire a capire quale sia la migliore non è per nulla semplice. Vediamo allora insieme quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una società di noleggio a lungo termine e come dovrebbe essere il servizio offerto per potersi considerare veramente buono. Per farlo, prederemo come esempio il noleggio a lungo termine per privati, perché attualmente questa è una delle società più consigliate in Italia.

# Ampia scelta di auto a noleggio

Innanzitutto, è importante che la società di noleggio sia in grado di offrire un’ampia scelta di auto, perché ognuno ha le proprie esigenze e deve poter trovare la vettura perfetta. Bisogna considerare che l’importo del canone mensile da sostenere varia anche e soprattutto in base al veicolo che si sceglie di noleggiare. È naturale che un’auto di fascia bassa costi meno rispetto ad un SUV Audi di ultima generazione. Il bello del noleggio a lungo termine però sta anche nel fatto di potersi permettere auto che non si potrebbero acquistare per via del loro prezzo elevato. È dunque importante avere la possibilità di trovare il modello che si preferisce.

# Flessibilità e personalizzazione del servizio

Una buona società di noleggio a lungo termine deve anche offrire la possibilità di personalizzare il servizio secondo le proprie esigenze, solitamente è apprezzato se una compagnia è molto flessibile e permette di scegliere quali servizi includere nel canone e di modificarli anche in un secondo momento, qualora ci si dovesse rendere conto di avere esigenze differenti. Questo è senza dubbio un vantaggio, soprattutto se è la prima volta che si sperimenta il noleggio a lungo termine e non si sa bene come muoversi.

# Offerte vantaggiose

Naturalmente, una buona società di noleggio a lungo termine deve anche proporre delle offerte vantaggiose perché nella maggior parte dei casi quando si sceglie questo servizio lo si fa anche per risparmiare. Ormai è stato dimostrato che il noleggio a lungo termine sia più conveniente rispetto all’acquisto di un veicolo di proprietà, però la presenza di offerte particolari come le formule senza anticipo è di certo un incentivo in più per risparmiare.

# Libertà di scelta al termine del contratto

Le migliori società di noleggio a lungo termine offrono poi la possibilità di scegliere cosa fare una volta scaduto il contratto. Quel che è certo è che questa formula è differente dal leasing dunque non vi è alcun obbligo di riscatto dell’auto, alcune offrono addirittura la possibilità di continuare a guidare lo stesso veicolo, con un canone però ribassato e dunque più vantaggioso.