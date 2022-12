Laurea online, tutto quello che devi sapere per conseguirla al meglio

Hai deciso di conseguire la laurea sfruttando le opportunità offerte dalle università telematiche e sei quasi giunto al termine del percorso di studi, ma adesso ti stai facendo assalire da mille domande sulla stesura e la discussione della tesi?

Le università telematiche permettono di organizzare il proprio tempo nel modo migliore, frequentando le lezioni a distanza, senza doversi muovere da casa. Questo però non esclude che, in alcuni casi, sia necessario recarsi presso una delle sedi, ad esempio per sostenere gli esami o per discutere la tesi.

In realtà le modalità possono variare da un’università a un’altra; per questo motivo, quando si decide di ottenere una laurea telematica, è fondamentale leggere con attenzione tutte le informazioni riportate sul sito della struttura scelta e, nel caso in cui non si trovassero le informazioni di cui si ha bisogno, contattare la segreteria.

Di seguito cercheremo di capire come giungere al conseguimento della laurea online senza incontrare problemi, per festeggiare come si deve il tanto sognato diploma di laurea.

Laurea online: è riconosciuta?

Prima ancora di inoltrarci alla scoperta delle procedure da seguire per conseguire la laurea, facciamo chiarezza su un punto: le lauree conseguite presso le università telematiche riconosciute dal MIUR sono riconosciute e hanno la stessa valenza di quelle ottenute presso le sedi convenzionali.

Per poter erogare corsi di alta formazione, le università online devono rispettare tutta una serie di regole che garantiscono un’elevata qualità della formazione e il rispetto del percorso formativo previsto dal regolamento vigente.

Insomma, conseguire la laurea online è in tutto e per tutto uguale al conseguirla presso un’università fisica dal punto di vista accademico; a cambiare sono la modalità di frequenza delle lezioni, la comunicazione con gli insegnanti e, in alcuni casi, le modalità con cui sostenere gli esami.

Per conseguire la laurea è necessario discutere la tesi

Superati tutti gli esami e ottenuti i crediti richiesti, il percorso non è ancora finito. Manca infatti l’elemento più importante, quello che dimostra la maturità e la competenza acquisite nel corso degli anni di studio: la stesura e la discussione della tesi.

Proprio come avviene nelle università tradizionali, questo è il momento che chiude il ciclo di studi e, in un certo senso, è anche il più impegnativo.

Per redigere una tesi degna di approvazione non basta avere una buona idea e scegliere il relatore che porterà alla discussione e aiuterà, passo dopo passo, a migliorare l’elaborato, ma è necessario effettuare un intenso lavoro di studio e ricerca, il quale potrà richiedere anche diversi mesi.

Prepararsi alla discussione della tesi di laurea

Terminata la stesura della tesi, ci si dovrà organizzare in vista della sua discussione davanti ai professori designati e al relatore.

È molto importante acquisire una buona scioltezza nella disquisizione dei contenuti presenti all’interno dell’elaborato ed essere pronti ad affrontare domande che potrebbero venir poste dalla commissione per ragionare su alcuni degli aspetti trattati. Ripetere ad alta voce la presentazione della propria tesi, cronometrandosi per cercare di rispettare il tempo a disposizione per la discussione, potrà risultare particolarmente utile per conquistare una maggiore sicurezza in vista del grande giorno.

Come avviene la discussione

Le modalità di discussione della tesi possono variare a seconda dell’università telematica scelta. In alcuni casi sarà obbligatorio presentarsi, nel giorno e all’ora stabiliti, presso la sede universitaria principale o presso una delle sedi presenti sul territorio, mentre in altri si potrà discutere la tesi in videoconferenza.