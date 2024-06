Palermo, riqualificazione piazza Durante. Vitale: “Lavoro sinergico tra Amministrazione attiva e consiglio di circoscrizione”

PALERMO – “Posso solo esprimere il mio più vivo plauso all’Amministrazione attiva per aver recepito le indicazione provenienti dal sottoscritto e dal Consiglio di circoscrizione” – queste le parole condivise nel suo profilo Facebook da Gioacchino Vitale, presidente della terza circoscrizione in merito alla riqualificazione di piazza Francesco Durante, che ha aggiunto – “Voglio altresì sottolineare il lavoro sinergico prodotto dall’intero consiglio della terza circoscrizione nel fornire elementi e contributi per la realizzazione di quanto in parola. Questa opera è la testimonianza del grande lavoro che i rappresentanti del territorio pongono in essere nel quotidiano evidenziando, come in questo caso, l’importanza fondamentale della rete urbana finalizzata al benessere e soprattutto al bene comune dei nostri cittadini”.

“Sono conscio – continua – che le emergenze che attanagliano il territorio sono innumerevoli ma con grande slancio unito ad adamantino impegno che peraltro è alla base del mandato che i cittadini ci hanno consegnato potremo in team cercare di migliore la nostra circoscrizione.

Con la sua nuova area verde la piazza diventa luogo di aggregazione ma anche esempio e paradigma di riferimento della buona amministrazione”, ha concluso Gioacchino Vitale.

“Bravo Presidente! Questo risultato è il frutto di una costante, sana e leale collaborazione tra la Giunta Lagalla e la Terza Circoscrizione che è sempre stata attenta a capire le tecnicità delle decisioni di governo ma anche a rappresentare alcune criticità risolvibili” – ha commentato Maurizio Carta – l’assessore all’Urbanistica e pianificazione strategica territoriale e costiera – che ha aggiunto – “Sulle ciclovie della III Circoscrizione tu e il Consiglio siete stati sempre molto presenti mettendo testa e cuore per migliorare il progetto degli uffici tecnici.

Ti ringrazio per avermi sempre accolto in Consiglio di Circoscrizione con amicizia e spirito costruttivo comprendo le decisioni, non facendo perdere le risorse ma riuscendo sempre a spiegarle ai cittadini, anche durante sopralluoghi critici dove la tua presenza al mio fianco è stata di conforto ma anche la certezza che avremmo trovato la soluzione migliore“, ha concluso l’Assessore.