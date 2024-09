Premio Domina 2024: al centro la solidarietà e la valorizzazione del ruolo della donna nella società

Si terrà sabato 21 settembre, alle ore 19, presso Torre Alba (lungomare Peppino Impastato – Terrasini) la IV edizione del “Premio Domina”, organizzato dal Club Inner Wheel Terrae Sinus che premierà sei eccellenze al femminile: cinque per essersi distinte nelle attività sociali e ci sarà anche un Premio Speciale alla carriera introdotto per la prima volta quest’anno.

Nel corso della serata, condotta dal giornalista Mauro Faso, il Premio Domina verrà conferito a:

Anna Rita Piazza, responsabile servizi sociali del comune di Terrasini;

Giusy Salamone, promotrice Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule);

Claudia Corrao, educatrice presso Casa del sorriso Onlus;

Sabrina Petyx, logopedista, attrice e drammaturga;

Anna Di Marzo, docente di italiano e vicepresidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus;

Premio Speciale alla carriera: Carmela Rizzuti, Fotografa d’arte.

Molte le autorità che saranno presenti per l’occasione tra queste i sindaci dei Comuni di Terrasini, Cinisi e Partinico.

Durante la cerimonia di premiazione è previsto un intermezzo culturale dell’attrice e drammaturga Sabrina Petyx e musica dal vivo con la “Pietro Lo Piccolo Band” composta da: Pietro Lo Piccolo voce; al pianoforte Giorgio Di Maio; al basso Luca Castiglione e Luca Maggipinto al Cajon e ambient effects.

“Il Premio Domina è quel riconoscimento assegnato alle donne che si distinguono nel sociale, nel management, nella scienza, nell’economia, nella cultura, nell’informazione, nello spettacolo e nello sport. Lo consideriamo come l’Oscar delle donne, una fucina femminile di energie e idee per l’Italia e per il mondo – afferma Rosalba Bommarito, presidente dell’Inner Wheel Terrae Sinus che aggiunge – In questa particolare edizione ho voluto inserire un Premio Speciale che motiveremo durante la serata. Come Club service – conclude la Bommarito – questo è un momento di festa che, grazie all’impegno di tutte le socie del Club, ci permettere di costruire ulteriori relazioni e dar luce alle donne più meritevoli. È, inoltre, una delle attività di service che rientrano in un programma annuale molto ricco e diversificato, volto a sviluppare progetti per i più fragili, realtà No Profit, nonché le Istituzioni che investono nella comunità attraverso attività sociali. Quest’anno, in particolare, ci siamo soffermate sul premiare l’impegno sociale”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Terrasini grazie al quale Torre Alba verrà allestita con particolari effetti luminosi che esalteranno ulteriormente le bellezze del luogo. “Il Comune ha sempre sostenuto e patrocinato tutte le iniziative sociali e culturali dell’Inner Wheel – ha detto il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci che ha aggiunto – per questa Amministrazione è un pregio e un valore aggiunto poter contribuire a questo tipo di attività a supporto delle esigenze del territorio”.

L’evento ha anche un secondo risvolto dedicato a migliorare le strutture pubbliche del territorio. Infatti, il ricavato della serata (è previsto un contributo volontario all’ingresso) servirà ad acquistare un sollevatore per persone con disabilità motorie per donarlo alla piscina comunale di Terrasini.

Ad avere risposto all’appello per il sollevatore, tra gli altri, anche Angelo Sartori, presidente della Onlus Senior L’Età della Saggezza (derivazione dell’Associazione Nazionale Pensionati di Confagricoltura) che svolge attività nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, con particolare attenzione per le persone anziane – “Non si può rimanere indifferenti di fronte al profondo disagio derivante dalle condizioni di media ed estrema fragilità, che necessitano di presidi specialistici per il miglioramento delle attività funzionali, come può esserlo un sollevatore per piscina i cui vantaggi sono noti; in qualità di presidente della Onlus Senior L’Età della Saggezza sono stato ben lieto di poter contribuire al suo acquisto”.

L’Inner Wheel Terrae Sinus è un Club service che da diversi anni opera nel territorio di Terrasini e nei Comuni limitrofi ma anche nella città di Palermo, sia in proprio che collaborando con altri Club service per dare risposte ai bisogni della comunità.

A chiusura dell’evento sarà offerto un buffet a tutti gli ospiti.