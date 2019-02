Un incendio è divampato in una abitazione di Via Giovanni Di Prima, nel centro storico di Catania. Alcune persone sono inizialmente rimaste intrappolate mentre il fumo e le fiamme invadevano l’edificio.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in sicurezza la famiglia intrappolata al secondo piano del palazzo in fiamme, prima di portarla fuori in salvo.