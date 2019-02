Tre uomini di origine albanese sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa per il possesso di 50 kg di hashish e quasi un kg di cocaina. Un altro maxi sequestro operato dalla Squadra mobile di Ragusa, che nell’ultimo anno ha sequestrato quasi 10.000 kg di droga.

Ragusa, sequestrati 50 kg di hashish: 3 arresti

Uno dei tre uomini arrestati era ricercato: doveva espiare una pena quasi 3 anni per diversi reati commessi in provincia di Roma. Per eludere i controlli, l’uomo utilizzava una carta di identità greca falsa.