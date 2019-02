Consob, Savona presidente: accordo trovato tra Lega e M5S. Il Pd attacca: “Incompatibile”

Trovata la quadra tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla presidenza della Consob: Paolo Savona sarà presidente. Le voci che giravano nei giorni scorsi sono state confermate da fonti del Carroccio, secondo le quali ci sarebbe anche il via libera dallo stesso ministro per le Politiche europee.

In caso di Paolo Savona alla presidenza della Consob – posizione vacante dalle dimissioni di Mario Nava a metà settembre – la delega agli Affari regionali passerà, ad interim, nelle mani del premier Giuseppe Conte. Tale delega potrebbe essere assegnata ad una personalità vicino alla Lega.

Savona presidente Consob, il Pd attacca: “Incompatibile”

“Il ministro Savona non può fare il presidente della Consob, il governo non può ignorare le leggi. Le ragioni di incompatibilità di Savona sono diverse”. Lo ha affermato Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama. “Il ministro – sottolinea – ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Se il Cdm approvasse la nomina, pur in presenza di tali incompatibilità, ci troveremmo di fronte ad una situazione gravissima e senza precedenti”.