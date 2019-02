Al via a Palermo “Sviluppo e Impresa”, il primo workshop per potenziare il business

Venerdì 8 febbraio partono a Palermo gli incontri di “Sviluppo e Impresa”, il primo workshop su come avviare una start-up, accedere al credito, potenziare il business.

Al via al Palermo “Sviluppo e Impresa”, il primo workshop per potenziare il business

C’è lo specialista di Google Ads, l’esperto di credito alle piccole e medie imprese, lo sviluppatore di app, ex Mosaicoon. Ognuno con la sua azienda, ognuno col suo bagaglio di esperienza, ognuno col suo singolo ufficio: tutti hanno scelto di agire all’interno di uno stesso centro, quello che oggi è definito un business center.

Nati per la prima volta negli Sati Uniti al tempo della crisi e oggi presenti anche a Palermo, i business center sono diversi dal semplice co-working: nell’era dello “sharing” e dell’ottimizzazione dei costi, vengono scelti da giovani e aziende strutturate, che lavorano in autonomia e assoluta privacy nel loro ufficio ma poi si incontrano e interagiscono nelle aree comuni e nelle sale meeting per un reciproco sviluppo.

È all’interno di Professional Space, business center di ultima generazione, che l’8 febbraio 2019 alle 18 si svolgerà “Sviluppo Impresa”, il workshop gratuito per professionisti e PMI. Si parlerà di come avviare una start-up o potenziare il business, accedere al credito, permettersi un ufficio efficiente ma economico e frequentato da tanti soggetti con cui istaurare relazioni. Per partecipare è necessario iscriversi mediante eventbrite (ogni biglietto è strettamente personale e non cedibile a terzi).

All’incontro parteciperanno alcune delle aziende che operano presso Professional Space, fornendo consulenza gratuita e consigli che spaziano dal marketing al credito. Nel dettaglio saranno presenti: Novaria di Roberto Brogioni, esperto nelle possibilità di credito alle piccole e medie imprese. Dalla tutela del cashflow agli anticipi sul fatturato, una consulenza constante e consolidata per agevolare l’impresa e supportare la banca.

Pietro Alberto Rossi (STDOUT), precedentemente developer per Mosaicoon e Novatek, presenta lo sviluppo di app come possibilità di business. Le app possono essere utilizzate per aumentare le vendite, migliorare il rapporto coi clienti o per gestire al meglio il lavoro dei dipendenti: qual è la strategia giusta? Sergio Nuzzo di WHIG, pubblicista e Specialista Google Ads, fornirà informazioni su strumenti e strategie per promuovere al meglio i servizi della propria impresa. Come sfruttare i social network? E’ possibile fare pubblicità gratuitamente?