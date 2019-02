Anche la seconda serata del sessantanovesimo festival di Sanremo è andata in onda. Sanremo 2019 registra un lieve ribasso negli ascolti tra la seconda e la prima serata ma la presenza di alcuni ospiti ha potenziato l’attenzione degli spettatori, tra risate ed emozioni.

Sanremo, la seconda serata decolla con standing ovation e risate

Il secondo appuntamento con Sanremo 2019 ha concesso maggiore spazio ai conduttori e agli ospiti, dal momento che si sono esibiti solo 12 dei 24 cantanti in gara. Nonostante ciò gli ascolti sono stati minori rispetto alla prima puntata.

Mercoledì 6 febbraio Sanremo è stato visto da 9milioni 144mila spettatori con uno share del 47,3% (la prima serata era stato del 49,5%). Gli sketch di Virginia Raffaele hanno strappato sorrisi al pubblico, rendendo la visione più gradevole, così come la simpatia di Pio e Amedeo.

Tra i tanti ospiti attesi, che hanno allietato la serata, spiccano i momenti toccanti ed emozionanti scaturiti dalle esibizioni di Fiorella Mannoia e Marco Mengoni.

La prima parte della seconda serata (dalle 21.26 alle 23.50) ha avuto 10 milioni 959 mila spettatori con il 46.4%; la seconda (dalle 23.55 all’1.04) 5 milioni 260 mila con il 52%. La seconda serata quindi ha scontato il tradizionale calo di ascolti rispetto al debutto (seguito da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5%).

Il Baglioni Bis ha fatto discutere anche prima che il Festival iniziasse e le polemiche sul cantante non sono mancate anche dopo il via di questa edizione 2019 di Sanremo. Se la prima serata è servita da trampolino di lancio per i due co-conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, così come per i 24 cantanti in gara, che hanno reso la serata particolarmente lunga, la seconda serata ha avuto picchi di ascolti grazie ad alcuni ospiti.

Lo spettacolo è stato arricchito anche dalla presenza di Pippo Baudo, storico presentatore del Festival di Sanremo e di ospiti come Michelle Hunziker, Riccardo Cocciante, Michele Riondino e Laura Chiatti.

Un calo rispetto al 2018 dove prima parte della seconda serata aveva raccolto 11 milioni 458 mila spettatori con il 46.6%, la seconda 5 milioni 867 mila con il 52.8%. La seconda serata in generale fece segnare un calo più netto (dal 52.1% al 47.7%), quest’anno invece la forbice è stata meno ampia.